Федеральная служба безопасности совместно с Минобороны РФ пресекла попытку высадки диверсионных групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу Херсонской области. Эта операция была спланирована спецслужбами Великобритании. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Указывается, что десант ВСУ был ликвидирован в ходе боестолкновения, а украинец, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ, Евгений Горин, взят в плен.

«Деятельность указанного центра ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service) „SBS“, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт», — говорится в сообщении.

Военнопленный предоставил подробные данные о прохождении диверсионной подготовки на базе «5 RIFLES» бронетанкового пехотного батальона. Указывается, что он входит в состав 20-й бригады третьей «железной» дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Британии.

Горин вместе с тем дал показания о том, что британские инструкторы и Силы специальных операций Украины проводят диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря). Цель — захватить технические средства сопровождения полетов дронов армии России.

Во время штурма МСП-17 украинские диверсанты не нашли интересующее Британию оборудование. В ходе операции боевики подорвали расположенную на платформе станцию.

Таким образом, российские силовики получили свидетельства украинского боевика, непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности подразделений Британии в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку исполнителей на территории Соединенного Королевства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении ВСУ.

Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.