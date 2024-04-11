В Харьковской области объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов
В харьковской ОВА сообщили об эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Речь идет о селениях, расположенных рядом с российской границей.
В Харьковской области Украины объявили принудительную эвакуацию из 47 населенных пунктов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эвакуации подлежат семьи с детьми из населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, находящихся рядом с границей России. Решение не касается жителей Харькова.
В первых числах апреля мэр города Игорь Терехов заявил о существовании плана по эвакуации, однако прибегать к нему власти пока не намерены. Чиновник подчеркнул, что ситуация в Харькове сейчас довольно спокойная, панических настроений среди населения не наблюдается.
На днях издание Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, сообщило, что в Харьковской области почти полностью уничтожены несколько электростанций. Исполнительный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии на Украине, Максим Тимченко заявил о необходимости восстановить как можно больше мощностей к октябрю 2024 года. Группа потеряла порядка 80% своей выработки электроэнергии в последнюю неделю марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подконтрольном киевскому режиму Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура.
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