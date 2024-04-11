В Харьковской области объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

В харьковской ОВА сообщили об эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов

В Харьковской области объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

Речь идет о селениях, расположенных рядом с российской границей.

В Харьковской области Украины объявили принудительную эвакуацию из 47 населенных пунктов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эвакуации подлежат семьи с детьми из населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, находящихся рядом с границей России. Решение не касается жителей Харькова.

В первых числах апреля мэр города Игорь Терехов заявил о существовании плана по эвакуации, однако прибегать к нему власти пока не намерены. Чиновник подчеркнул, что ситуация в Харькове сейчас довольно спокойная, панических настроений среди населения не наблюдается.

На днях издание Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, сообщило, что в Харьковской области почти полностью уничтожены несколько электростанций. Исполнительный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии на Украине, Максим Тимченко заявил о необходимости восстановить как можно больше мощностей к октябрю 2024 года. Группа потеряла порядка 80% своей выработки электроэнергии в последнюю неделю марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подконтрольном киевскому режиму Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура.

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