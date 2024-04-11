Лукашенко предложил России помощь в переговорах с Украиной

За Незалежной стоят «определенные силы», с которыми и надо вести диалог, убежден он.
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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Белорусский лидер Александр Лукашенко перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о готовности своей страны выступить посредником в переговорах России и Украины.
Он отметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» Москва не станет напрямую вести диалог с Киевом, поэтому здесь может оказаться кстати помощь Минска.
«Вы с ними не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре этом помочь и вклиниться, мы можем в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними разговаривать я смысла не вижу. Почему вы будете ползать перед кем-то и просить поговорить про „Крокус“?» — отметил Лукашенко в беседе с российскими журналистами.
По словам белорусского лидера, украинцы всего лишь «патроны подносили», а за ними стоят «определенные силы», с которыми и надо разговаривать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что Москва, как и прежде, готова к переговорам. Однако именно Киев отказался от любого диалога, причем на законодательном уровне.
Он также прокомментировал международный саммит по украинскому вопросу, который должен пройти в Швейцарии в июне 2024 года. По словам Пескова, переговоры по ситуации на Украине без участия России не имеют смысла и являются «процессом впустую».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов стать координатором переговорного процесса между Россией и Украиной, и, если потребуется, будет давить на Москву и Киев.
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