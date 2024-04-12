Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине

Эфирная новость 1 422 0

WSJ: удары по объектам энергетики на Украине предвещают наступление России

Фото, видео: © РИА Новости / Ксения Михайлова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Недавно была полностью выведена из строя самая мощная и охраняемая ТЭС страны — Трипольская.

Журналисты The Wall Street Journal пишут, что удар по украинским электростанциям — это предвестник большого наступления российской армии. Расчет на то, что ресурсы ПВО истощатся, а ВСУ будут вынуждены перебросить на защиту объектов дополнительные силы.

Накануне Россия нанесла один из самых масштабных ударов по объектам украинской энергетики — за сутки было выпущено не менее 40 ракет и барражирующих боеприпасов. Поражены объекты в районе Львова, Харькова, Сум, а также в Киевской области, где полностью выведена из строя самая мощная и охраняемая ТЭС страны — Трипольская.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
12 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой
12 апр
Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot
12 апр
Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
12 апр
Российские бойцы «выжгли» позиции ВСУ с помощью «Солнцепеков»
12 апр
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
12 апр
«Победить Россию невозможно»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
12 апр
На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
12 апр
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

10:10
Выбор каждого: почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом
9:54
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
9:48
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
9:31
Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари
9:28
В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»
9:18
Счастье на Мальте: куда пропала дочка Михаила Задорнова

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок