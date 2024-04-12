Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
WSJ: удары по объектам энергетики на Украине предвещают наступление России
Фото, видео: © РИА Новости / Ксения Михайлова; 5-tv.ru
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Недавно была полностью выведена из строя самая мощная и охраняемая ТЭС страны — Трипольская.
Журналисты The Wall Street Journal пишут, что удар по украинским электростанциям — это предвестник большого наступления российской армии. Расчет на то, что ресурсы ПВО истощатся, а ВСУ будут вынуждены перебросить на защиту объектов дополнительные силы.
Накануне Россия нанесла один из самых масштабных ударов по объектам украинской энергетики — за сутки было выпущено не менее 40 ракет и барражирующих боеприпасов. Поражены объекты в районе Львова, Харькова, Сум, а также в Киевской области, где полностью выведена из строя самая мощная и охраняемая ТЭС страны — Трипольская.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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