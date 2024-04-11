Войска РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Вооруженные силы России в рамках спецоперации нанесли ночью 11 апреля массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, таким образом Москва ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Отмечается, что в результате атаки нарушена работа предприятий военной промышленной, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

Утром 11 апреля появились сообщения на Украине о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС. Позднее подпольщик Сергей Лебедев рассказал о массированном ударе ВС России по объектам ВСУ в Харькове. По его данным, целями стали ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», имени Малышева и Железобетонных конструкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о полном уничтожении самой мощной ТЭС под Киевом. Разрушенная станция находится в 45 километрах от столицы страны.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.