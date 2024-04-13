«Не вписываются в реальность»: Пушков оценил условия Шольца для переговоров с Путиным

По словам российского сенатора, канцлер ФРГ выступает в жанре «геополитической фэнтези».

Канцлер Германии Олаф Шольц перестанет занимать свою должность, так и не осознав позицию России по украинскому конфликту. Об этом заявил российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем официальном Telegram-канале.

Политик привел в пример недавно сделанное Шольцем заявление о том, что он готов поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным только в том случае, если Россия «выведет войска с Украины».

«Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность», — написал Пушков.

Он отметил, что еще два года назад подобные высказывания можно было списать на «западную самонадеянность и неверную оценку соотношения сил и перспектив военных действий». Однако сегодня такие заявления не имеют «прежней хлипкой основы».

«Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и в военной сфере, противоречит тому, чего ожидает Шольц», — считает сенатор.

По мнению Алексея Пушкова, диалог между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем не произойдет никогда на тех условиях, которые выдвигает канцлер Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков сделал предупреждение Туску.