В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
У украинца силовики обнаружили старые поздравления с Международным женским днем и Первым мая.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Патрульная полиция Одесской области задержала мужчину с советскими открытками. Он подозревается в «изготовлении и распространении» запрещенной коммунистической символики. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своей социальной сети.
«Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении.
В действиях задержанного мужчины, как отметило ведомство, усматриваются признаки преступления по статье 436-1, которая подразумевает «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
Пресс-служба опубликовала фотографии «запрещенных» открыток, обнаруженных во время проверки — они были посвящены Первому мая, Международному женскому дню и другим праздникам.
На Украине с 2015 проводится агрессивная дерусификация, а также активно ведется политика декоммунизации. В стране продолжают уничтожение и демонтаж памятников и мемориальных досок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские военкомы пытались мобилизовать подростка-сироту.
- 13 апр
- ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области
- 13 апр
- ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
- 13 апр
- «Уголовные преступления»: Сырский начал бороться с дезертирством в рядах ВСУ
- 13 апр
- Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске
- 13 апр
- Российские силы освободили Первомайское в ДНР
- 13 апр
- ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
- 13 апр
- «Никаких подарков Киеву»: почему США больше не хотят безвозмездно помогать Украине
- 13 апр
- Померещилось: Украина потребовала от черногорского телеканала сменить логотип
- 13 апр
- Рогов: после обстрела ВСУ под завалами домов в Токмаке могут оставаться люди
- 13 апр
- Ювелирная работа снайперов ТОФ! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
58%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?