В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

Патрульная полиция Одесской области задержала мужчину с советскими открытками. Он подозревается в «изготовлении и распространении» запрещенной коммунистической символики. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своей социальной сети.

«Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении.

В действиях задержанного мужчины, как отметило ведомство, усматриваются признаки преступления по статье 436-1, которая подразумевает «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Пресс-служба опубликовала фотографии «запрещенных» открыток, обнаруженных во время проверки — они были посвящены Первому мая, Международному женскому дню и другим праздникам.

На Украине с 2015 проводится агрессивная дерусификация, а также активно ведется политика декоммунизации. В стране продолжают уничтожение и демонтаж памятников и мемориальных досок.

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