ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

О ситуации на фронте рассказали в Минобороны.

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские войска улучили свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области, а также возле села Червоная Диброва в ЛНР, отразив три атаки украинских штурмовиков.

В результате боевых действий на этом направлении за последние сутки ВСУ потеряли до 25 боевиков убитыми и раненными, а также несколько единиц боевой техники, в том числе, иностранного производства — польскую артиллерийскую установку «Krab».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы освободили Первомайское в ДНР.

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