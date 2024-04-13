На Украине назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Экс-спикер Рады Разумков: украинский народ станет для Зеленского приговором

На Украине назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Ser

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Украинский народ после решений о мобилизационном проекте станет для президента Владимира Зеленского приговором. Об этом заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«После голосования за „мобилизационный“ законопроект украинский народ станет для президента и депутатов власти не оппонентом, а приговором», — написал политик в Telegram-канале.

Он также отметил, что властям нельзя играть жизнями украинцев. Анализируя закон, Разумков подчеркнул, что исключение пунктов о ротации и демобилизации лишили людей возможности «увидеть родных и близких и отдохнуть».

Над проектом, считает он, была проведена «большая работа» комитетом по нацбезопасности, обороне и разведке. Однако затем ее «поломал» офис Зеленского, указал Разумков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции предрекли судьбу Украины при Зеленском.

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