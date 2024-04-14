Стало известно о применении ВСУ снарядов GLSDB при ударе по Токмаку

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

ТАСС: ВСУ впервые применили для удара по Токмаку снаряды GLSDB

Стало известно о применении ВСУ снарядов GLSDB при ударе по Токмаку

Фото: © РИА Новости / Юрий Войткевич

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Тема:
Спецоперация

Они запускаются из систем HIMARS.

ВСУ при ударе по Токмаку применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые были разработаны и применяются странами НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group», — говорится в материале.

Однако эти снаряды не стоят на вооружении у США, отмечает агентство. Выводы о применении ВСУ этих снарядов были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество погибших при обстреле украинскими боевиками города Токмак в Запорожской области увеличилось до 11 человек. Родные жертв получат по одному миллиону рублей, тяжелораненые — по 750 тысяч, получившие ранения средней тяжести — по 500 тысяч, легкораненые и контуженные — по 250 тысяч.

Также финансовую помощь выделят гражданам, утратившим жилье. ВСУ ударили по жилому сектору Токмака вечером 12 апреля — сильнее всего пострадала одна из многоэтажек, практически разрушены несколько двухэтажных домов.

Тема:
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