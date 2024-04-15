Средства ПВО перехватили украинский дрон над Краснодарским краем

Киевский режим продолжает предпринимать попытки атаковать объекты в России.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины атаковать объекты в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
Согласно данным ведомства, наши силы перехватили беспилотник самолетного типа ВСУ ночью 15 апреля в небе над Краснодарским краем.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб. Противник потерпел очередное поражение на южно-донецком направлении.
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