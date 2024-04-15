Адвокат о разводе Чекалиных: «Недвижимость могут поделить непредсказуемо»

Эксперт предупреждает, что судебное разбирательство может продлиться очень долго.

Блогеры Артем и Валерия Чекалины не смогли найти общий язык — теперь развод знаменитостей будет сопровождаться и судебным иском от супруга на более одного миллиарда рублей. Как сообщает KP.RU, решение Артема Чекалина может обернуться еще большим конфликтом с обеих сторон.

В разговоре с KP.RU адвокат Елена Селенина ясно дала понять, что при судебных разбирательствах Артем и Валерия Чекалины получат крайне неудобное решение суда. Имущество могут разделить не поровну.

«Недвижимость могут поделить непредсказуемо: как объектами, так и просто по ½ доли. В итоге все равно придется договариваться или продолжить жить вместе», — подмечает адвокат Елена Селенина.

Артем и Валерия Чекалины состояли в браке 11 лет, у них появилось трое детей, которых сейчас ожидает громогласное судебное разбирательство между их родителями. На кону шесть квартир — две из них в Москве, одна в Подмосковье и две в Тольятти.

К этому прибавляется и несколько машин, включая премиальную Bentley Continental, стоимость которой оценивается почти в 30 миллионов рублей.

Адвокат Елена Селенина предполагает, что более миллиарда рублей — это лишь имущество самого супруга, который бизнесмен оценил при разводе. Если договориться не получится, то судиться Чекалины будут в разных судах и очень долго, отмечает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал про поданный Артемом Чекалиным иск. Развод произошел после обвинений обоих супругов в неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

В итоге они полностью погасили долг в размере 504 миллионов рублей, но не смогли сохранить как брачные узы, так и свои нервы. Стресс, обрушившийся на молодых родителей, вынудил супругу первой подать на развод.