«Прямо в расположение»: в подполье заявили об ударе по боевикам ВСУ в Новом Буге

Населенный пункт находится в Николаевской области.

ВС РФ нанесли удар по подразделениям боевиков ВСУ, которые находились в городе Новый Буг. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев агентству РИА Новости.

«Прилетало очень серьезно, прямо в расположение ВСУ», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что удар был нанесен в вечернее время. По его словам, было нанесено два удара, после которых начались проблемы с электроснабжением.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине признали огромные потери генерирующих мощностей.