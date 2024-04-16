«Прямо в расположение»: в подполье заявили об ударе по боевикам ВСУ в Новом Буге
Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Новом Буге под Николаевом
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Населенный пункт находится в Николаевской области.
ВС РФ нанесли удар по подразделениям боевиков ВСУ, которые находились в городе Новый Буг. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев агентству РИА Новости.
«Прилетало очень серьезно, прямо в расположение ВСУ», — отметил он.
Лебедев подчеркнул, что удар был нанесен в вечернее время. По его словам, было нанесено два удара, после которых начались проблемы с электроснабжением.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
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