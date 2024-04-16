«Довольно грубый»: рэпер Саграда признался, что называет вещи своими именами

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 32 0

Рэпер Саграда: предпочитаю называть вещи своими именами

«Довольно грубый»: рэпер Саграда признался, что называет вещи своими именами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Артист ценит все отзывы бойцов из зоны СВО.

Рэпер Артем Саграда заметил, что сейчас многие артисты пишут музыку для военнослужащих в зоне СВО. Его песня «Камуфляжные времена» и вовсе стала неофициальным гимном на передовой. Артисту приходило много положительных отзывов про трек. Он рассказал «Известиям», что это очень ценно.

«Но мне еще хотелось этой композицией сказать какие-то принципиальные для себя вещи. Я довольно грубый и прямолинейный человек, и для меня как для музыканта, рэпера было важно назвать вещи своими именами. На всю широкую аудиторию занять сторону своего государства и назвать врага врагом», — признался Саграда.

Он подчеркнул, что ему приходилась себя искать во многих молодежный субкультурах, но в итоге артист смог приобрести свой собственный стиль. Поэтому ему осталось только в полной мере реализовать себя в творчестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Саграда раскрыл секрет создания военной песни на примере «Дай ему сил», презентованной ST росгвардейцам.

Тема:
Спецоперация
16 апр
«Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине
16 апр
ВСУ пытались атаковать Курскую область при помощи малоразмерного воздушного шара
16 апр
Подполье сообщило об ударе ВС России по военному аэродрому в Хмельницкой области
16 апр
Подливая масло в огонь: почему Британия уговаривает США помогать киевскому режиму
16 апр
Застрял в прошлом: Байден снова феерически опозорился на глазах у публики
16 апр
Мощные удары минометов «Поднос»: лучшее видео из зоны СВО за день
16 апр
На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
16 апр
«Прямо в расположение»: в подполье заявили об ударе по боевикам ВСУ в Новом Буге
15 апр
На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
15 апр
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации
11:33
«Натиск ботов»: Илон Маск о нововведениях в соцсети X
11:32
«Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине
11:17
Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*
11:14
Вода снова может прийти в Орск из-за перелива на границе с Казахстаном
11:03
«Большая трагедия»: масштабный пожар привел к гибели более 200 животных в Евпатории

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Главное — не заиграться: кому нужны секс-игрушки и какие опасности они в себе таят
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок