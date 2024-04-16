«Довольно грубый»: рэпер Саграда признался, что называет вещи своими именами

Артист ценит все отзывы бойцов из зоны СВО.

Рэпер Артем Саграда заметил, что сейчас многие артисты пишут музыку для военнослужащих в зоне СВО. Его песня «Камуфляжные времена» и вовсе стала неофициальным гимном на передовой. Артисту приходило много положительных отзывов про трек. Он рассказал «Известиям», что это очень ценно.

«Но мне еще хотелось этой композицией сказать какие-то принципиальные для себя вещи. Я довольно грубый и прямолинейный человек, и для меня как для музыканта, рэпера было важно назвать вещи своими именами. На всю широкую аудиторию занять сторону своего государства и назвать врага врагом», — признался Саграда.

Он подчеркнул, что ему приходилась себя искать во многих молодежный субкультурах, но в итоге артист смог приобрести свой собственный стиль. Поэтому ему осталось только в полной мере реализовать себя в творчестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Саграда раскрыл секрет создания военной песни на примере «Дай ему сил», презентованной ST росгвардейцам.