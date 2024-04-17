Reuters: в случае конфискации российских активов Украина не получит всю сумму сразу

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

Reuters: в случае конфискации российских активов Киев не получит всю сумму сразу

Reuters: в случае конфискации российских активов Украина не получит всю сумму сразу

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

Лидеры стран G7 до сих пор ведут обсуждения по этому вопросу.

Киевский режим не сможет сразу получить замороженные российские активы в полном объеме в случае их конфискации Западом. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники министерства США агентству Reuters.

Инсайдер рассказал, что Запад рассматривает все возможные варианты действий с замороженными активами РФ. Отмечается, что самое перспективное предложение, находящееся на рассмотрении, это использование странами «Большой семерки» (G7) процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, которые уже выпустили для оказания поддержки Украине.

Также есть и другие варианты. Пока нельзя точно сказать, какой метод одобрят, и одобрят ли вообще. Однако окончательное решение лежит на плечах лидеров стран G7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Швейцарии выступили против поиска активов России.

Тема:
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