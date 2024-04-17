«Появились вопросы»: Украина вызывает Британию на дискуссию после помощи Израилю

Кулеба: есть много вопросов к Лондону после помощи в отражении атаки Ирана
Фото: GettyImages / Yui Mok/PA Images
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На этой неделе главы МИД двух стран встретятся. Украинская сторона настроена на честный разговор.
У киевского режима появились вопросы к Великобритании после помощи королевства Израилю в отражении атаки Ирана. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции LBC. Он добавил, что эти вопросы будут в том числе обсуждаться с министром иностранных дел Британии Дэвидом Кэмероном.
«Когда я увидел, что произошло с иранской атакой на Израиль… У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном», — сказал он.
Украинский министр добавил, что встреча с Кэмероном состоится на текущей неделе, ожидаются открытые дискусии.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.
Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана.
В связи с атакой Байден провел переговоры по телефону с Нетаньяху. Глава Белого дома заявил, что Штаты не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль определился с ответным ударом по Ирану.
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