На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Кривом Роге

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 76 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Кривом Роге

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

В Одессе и Кривом Роге прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Главком».

«Взрывы в Одессе и Кривом Роге», — рассказывает СМИ в свое Telegram-канале.

До этого в районах звучала воздушная тревога.

Официальной информации от Минобороны РФ о деятельности российских войск в рамках спецоперации в данном районе не поступало.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харьковской области взорвался трубопровод.

Тема:
Спецоперация
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