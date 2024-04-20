«Наш друг и товарищ»: коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым

Журналист погиб в зоне спецоперации при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FVP-дрона.

Журналистское сообщество понесло большую утрату — в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин. Для многих он был не просто коллегой, а настоящим товарищем, близким другом.

Представители других СМИ в эти минуты не перестают делиться воспоминаниями о работе с военкором. Один из них — гендиректор ГТРК «Луганск» Николай Долгачев.

«Мы знакомы были много лет, больше десяти. <…> В зону спецоперации Семен Еремин отправился добровольно. Он всегда хотел показывать, что происходит на самом деле. Мы с ним общались много раз на эту тему. Он всегда был на острие, всегда хотел попасть туда, где происходят самые важные, яркие, „жаркие“ события. <…> Много раз он мог быть ранен, но везло. В этот раз сложилось иначе. Семен — тот человек, который всю свою энергию, все свои силы отдавал на то, чтобы работать и показывать сильную работу наших бойцов. Ту правду, которые мы видим в окопах, на передовой, в блиндажах», — отметил Долгачев.

Он назвал Еремина один из лучших представителей российского журналистского корпуса в зоне спецоперации.

«Семен Еремин — наша гордость, наш друг и товарищ, потеряв которого каждый из нас потерял часть себя», — сказал гендиректор ГТРК «Луганск».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Корреспондент телеканала НТВ Виталий Акиньшин работал в зоне СВО вместе с Семеном Ереминым. Журналист вспоминает, как еще в 2022 году он вместе с ним был свидетелем освобождения Волновахи от националистов.

«Мы присутствовали при том, как один из наших бойцов снимал с флагштока на въезде в Волноваху украинский флаг. Тогда это было символом начала наших побед. Я помню, как радовался Семен. Я помню, что он всегда очень внимательно относился к деталям: он любил разбираться в каждом деле, досконально, очень внимательно относился ко всему. Серьезно относился и к тому, что говорил сам, что говорили люди ему», — сказал Акиньшин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев до сих не может поверить в гибель коллеги.

«Это был не только настоящий военкор, человек, который был в любой момент пойти на самые передовые позиции, был готов работать и днем, и ночью. Это был еще и очень хороший друг. Мы с ним очень плотно и много работали вместе в Сирии», — вспоминает Ивлиев.

Семен Еремин был не только талантливым журналистом, он имел хороший музыкальный слух.

«Он писал музыку, играл на многих инструментах, сочинял стихи, рэп. Он очень талантливый и очень яркий человек, которого нам всем будет не хватать», — сказал корреспондент НТВ, едва ли сдерживая слезы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Военному корреспонденту и музыканту Акиму Апачеву также удалось поработать с Ереминым в зоне спецоперации.

«Хочу выразить соболезнования семье, близких, знакомым и друзьям Семена. Он всегда нырял в гущу событий, всегда был на острие. Его репортажи были одними из самых горячих. Конечно же, это большая утрата всего нашего военкорского сообщества», — сказал музыкант.

О гибели Семена Еремина стало известно ранее в пятницу, 19 апреля. Журналист погиб в зоне спецоперации при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.