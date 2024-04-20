При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла беременная женщина

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Украинские боевики обстреляли приграничный регион России 20 апреля.

При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла беременная женщина

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Тема:
Спецоперация

Беременная женщина погибла в результате обстрела украинскими боевиками села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мирная жительница была ранена осколком снаряда. Прибывшие на место медики скорой помощи доставили ее в Шебекинскую центральную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее и еще нерожденного ребенка.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибший, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также сообщается о троих пострадавших от атаки ВСУ: мужчина и женщина получили контузию, еще у одного местного жителя поврежден коленный сустав.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что десять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки.

Тема:
Спецоперация
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