Артиллеристы ударили по позициям ВСУ в память о погибшем военкоре Еремине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 63

Данные объективного контроля показали, что объект врага, по которому наносился удар, был уничтожен.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Артиллеристы нанесли удары по позициям боевиков ВСУ в память о погибшем в зоне СВО военкоре «Известий» Семене Еремине. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru. 

На снарядах, заряженных в огнеметные установки, было написано «Za Семена». Данные объективного контроля показали, что объект врага, по которому наносился удар, был уничтожен.

Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.

В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.

Ранее 5-tv.ru писал, что летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина».

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