Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Новый пакет составит в финансовом выражении почти 61 миллиард долларов. «За» проголосовали 311 конгрессменов, при этом 12 выступили «против».

В частности, 14 миллиардов долларов выделены на приобретение Украиной передовых систем вооружения и прочей оборонной техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России.