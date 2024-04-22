Украина была готова на многое. Что стало известно из утекшего в СМИ черновика мирного соглашения

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Западным спонсорам Владимира Зеленского был не нужен мир — ни тогда, ни сейчас.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Весной 2022 года, то есть через месяц после начала СВО, Украина готова была объявить себя нейтральным государством, обязалась не вступать в какие-либо военные альянсы, в том числе НАТО, и получала гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН, куда входят, напомним, США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

И, возможно, еще несколько стран-соседей — например, Турция и Белоруссия, но их точный список еще подлежал согласованию.
Спор шел между Киевом и Москвой, как именно должны были «заступаться» за Украину гаранты: по собственному разумению или согласовав коллективные меры.

Россия была за «коллегиальность решений», Украина настаивала, чтобы «каждый сам за себя». Журнал Foreign Affairs опубликовал большую статью по несостоявшемуся перемирию и даже отрывки из черновика планируемого мирного соглашения.

Авторы статьи приходят к выводу, что план этот был с Вашингтоном не согласован, а идея возложить на Штаты какие-то обязательства была провальной. Глава российского МИД подтвердил, что мирное соглашение было в высокой степени готовности, но западным спонсорам был не нужен мир — ни тогда, ни сейчас.

«Было записано там, что на Украине не будет никаких военных баз. Это к вопросу о демилитаризации. Потом там были записаны, как Владимир Путин говорил на встрече с африканцами летом прошлого года в Петербурге, параметры… соответствующих вооружений, личного состава. И было сказано, что на Украине не будет проводиться маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны, то есть включая нас, включая Китай. И все, мы были готовы», — отмечал Сергей Лавров.

Технологию отказа от мира мы уже видели — в Киев приехал Борис Джонсон, потом американская делегация, придумали страшилку про трупы на улицах Бучи, и Владимир Зеленский начал кампанию по уничтожению собственного населения ради «ослабления России».

Естественно, Пентагон не собирался и не собирается воевать за Зеленского. И до сих пор между главным спонсором и киевским режимом нет договора о безопасности.

С девятью европейскими государствами такие документы подписаны, пусть без гарантий, без обязательств, без ответственности, но с Америкой вообще ничего. И тут уже прям слышится ревность в голосах из Киева — хотят, чтобы отношения Америки с ними были «как с Израилем».

Тема:
Спецоперация
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