«Еще не опоздали»: Столтенберг заявил об актуальности предоставления военной помощи Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Столтенберг: США еще не опоздали с помощью Украине

«Еще не опоздали»: Столтенберг заявил об актуальности предоставления военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

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Тема:
Спецоперация

Генсек НАТО забил тревогу из-за ситуации на территории Незалежной.

Задержка помощи Украине со стороны США привела к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.

«Задержка привела к определенным последствиям. За месяцы простоя мы видим, что у России больше боеприпасов, тогда как украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что без поставок техники и оружия из США боевики в пять-десять раз уступают в огневой мощи российским бойцам. При этом Столтенберг отметил, что, несмотря на тяжелое положение Украины, Западу еще не поздно все исправить.

Палата представителей Конгресса США 21 апреля приняла проект о дополнительной помощи Незалежной почти на 61 миллиард долларов. Решение теперь должен принять американский Сенат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украине многомиллиардная помощь от США

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