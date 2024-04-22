Штурмовые отряды захватили укрепрайон ВСУ в окрестностях Волновахи
Солдаты успешно провели разведку боем, а после закрепились на новых рубежах.
Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Российские штурмовые отряды захватили укрепрайон ВСУ в окрестностях Волновахи. Передвигаясь небольшими группами всего по два человека, наши бойцы успешно провели разведку боем, а после закрепились на новых рубежах и взяли в плен нескольких украинских боевиков.
А поддерживают наступление штурмовых отрядов расчеты гаубиц Д-20. Они могут бить с расстояния свыше 17 километров.
Производят до пяти выстрелов в минуту. Уничтожают укрепления, технику и живую силу противника.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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