Америка прикрывается «мирным обсуждением» украинского вопроса, выделяя миллиарды Киеву.

Дискуссия вокруг «формулы мира» Зеленского была необходима США для отвлечения внимания от нового транша на поддержку террористической деятельности Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«Мирный» план главы Незалежной собираются обсуждать этим летом на особом саммите по украинскому вопросу. Москва уже комментировала его содержание, назвав прописанные требования к РФ неприемлемыми. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, однако точное число участников пока неизвестно — Америка всеми силами пытается привлечь внимание к так называемой «формуле».

Так, Конгресс США в минувшую субботу, 20 апреля, принял законопроект о спонсировании Украины на более 60 миллиардов долларов. Теперь после одобрения палатой представителей документ рассмотрит Сенат.

«Разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой формулы Зеленского, — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма.