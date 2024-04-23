Головная боль ВСУ. Россия перемалывает боевиков под Часовым Яром

Самые активные боевые действия сейчас ведутся под Часовым Яром. Там работает не только артиллерия — с воздуха наносит удары авиация, а после этого в наступление уже идут штурмовики.

Позиции противника наши бойцы успешно атакуют даже ночью. Как это происходит, покажет корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Восточные окраины Часова Яра. Это видео сняли боевики 67-й механизированной бригады ВСУ.

Штурмовые группы ивановских десантников в ночи на бронетехнике дерзко атакуют позиции националистов. По колоннам бьют из всех видов орудий, но ни одна из машин с курса не сбивается и доезжает до точки высадки.

«Мы заезжали вот на этой машине. В количестве боевой группы. Было непросто. У нас сразу был один раненый. И он сразу откатился на этой машине. Но остальная группа успешно спешилась», — рассказывает пулеметчик с позывным «Артист».

Операция была сложной даже на этапе планирования. Готовились к ней десантники насколько месяцев, но в самом начале штурма появились трудности, которые заранее предусмотреть не удалось.

«По коптеру видно, что дорога вроде как есть. Но после нанесения удара, артподготовки там завалило дорогу и был глубокий обрыв. Машины бы не проехали дальше. Пришлось действовать по внештатной ситуации», — вспоминает командир отделения с позывным «Цыпа».

Каждую позицию брали методично, штурмовали небольшими группами. Вот кадры одного из таких боев: три штурмовика, находясь под массированным обстрелом, заходят в окоп и закрепляются в нем.

Во главе этой группы был «Брат». Этот 18-летний парнишка, для которого это был первый в жизни бой.

«Нам с ребятами надо было забрать опорник. Мы с ребятами остались все молодые. Почти у всех была первая задача, и мы забирали опорники», — признается штурмовик с позывным «Брат».

Противостояли ивановским десантникам отборные националисты из 67-й механизированной бригады ВСУ. Бывшие боевики запрещенных в России «Правого сектора»* и «Азова»**. После взятия лесопосадок российские штурмовики продвинулись уже к первым городским застройкам.

«Они перенесли весь свой огонь на нас и просто разбирали дома. Несмотря на то что там даже их военнослужащие были. Использовали все свое вооружение, чтобы выбить нас оттуда», — рассказывает командир штурмовой группы с позывным «Сорок Второй».

Закрепиться в итоге удалось. Штурмовая операция суммарно длилась десять дней.

С последнего боя на окраинах Часова Яра штурмовики-десантники привезли очень много «сувениров». Им в наследство достался целый арсенал натовского вооружения.

Вот здесь представлены сразу четыре противотанковые ракеты разного производства. Везде, правда, инструкция на английском языке.

Наверное, самый любопытный экземпляр — это NLAW. Вот такая большая и мощная противотанковая ракета калибром 150 миллиметров, производство совместное Британии и Швеции.

* украинская экстремистская и террористическая организация, запрещена в России.

** запрещенная в России террористическая организация.