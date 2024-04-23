Российские войска ударили по складам с беспилотниками ВСУ

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска нанесли удар по складу с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, поражен склад дронов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили 104 украинских беспилотника, ракету «Точка-У», шесть американских реактивных снарядов HIMARS и четыре французские управляемые бомбы «Hammer». Всего ВС РФ нанесли удары по военным объектам в 115 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда РСЗО «Ольха» Украины.