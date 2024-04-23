Российские войска ударили по складам с беспилотниками ВСУ

На Украине впервые уничтожена пусковая установка ЗРК MIM-23 Hawk
Фото: www.globallookpress.com / Anatolii Sirykukrinform
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Российские войска нанесли удар по складу с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, поражен склад дронов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили 104 украинских беспилотника, ракету «Точка-У», шесть американских реактивных снарядов HIMARS и четыре французские управляемые бомбы «Hammer». Всего ВС РФ нанесли удары по военным объектам в 115 районах.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда РСЗО «Ольха» Украины.
- 23 апр
- «Человек необычайной смелости»: глава Союза журналистов назвал Еремина достойным
- 23 апр
- Российские «Гиацинты» плотным огнем накрывают ВСУ на Северском направлении
- 23 апр
- «Это производило впечатление» — военкор ВГТРК о железном спокойствии Еремина
- 23 апр
- «Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
- 23 апр
- Шойгу назвал потери ВСУ с начала российской спецоперации
- 23 апр
- Друг военкора «Известий» Еремина о его гибели: «Не будет так, как было раньше»
- 23 апр
- В Харькове сообщили о последствиях уничтожения телевышки
- 23 апр
- МВД предложило оборудовать детские лагеря в России укрытиями от беспилотников
- 23 апр
- «Дорога в один конец»: пленный боевик ВСУ заявил о жестокости командиров
- 23 апр
- «Непосредственные разработчики»: Матвиенко о признании СБУ террористической структурой
Читайте также
54%
-0.19 99.36
-0.22
Нашли ошибку?