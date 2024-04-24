Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепрайон ВСУ со множеством бронетехники
Удары наносили с расстояния в несколько десятков километров как по переднему краю, так и по тыловым частям противника.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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На купянском направлении самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили украинский укрепрайон с большим количеством оборонительных сооружений и бронетехники. Удары наносили с расстояния в несколько десятков километров как по переднему краю, так и по тыловым частям противника.
А на южнодонецком направлении штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. По укрепленному району выпустили неуправляемые авиационные ракеты, а после выполнения задачи летчики выполнили специальный маневр, чтобы избежать ответного огня, и вернулись на базу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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