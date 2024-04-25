Чем она лучше Блиновской? Почему Лерчек избежала отправки в СИЗО
Лерчек заявила, что не оказалась в СИЗО из-за оперативного погашения налогов
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
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Чекалина считает, что между двумя случаями есть колоссальные отличия.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) на шоу «Вопрос ребром» объяснила, почему, в отличие от «королевы марафонов» Елены Блиновской, не оказалась в СИЗО по налоговому делу. Звезда считает, что между двумя случаями есть колоссальные отличия.
Они с мужем, говорит Лерчек, сразу же погасили все долги, штрафы и пени. Блиновская, в свою очередь, так не поступила.
Она до сих пор не выплатила неустойку и предложила сделать это только после того, как ей решили ужесточить меру наказания. Блогер не дала никаких подробностей по делу «королевы марафонов», но подчеркнула, что та явно страдает.
Блиновская — мать двоих детей, которые сейчас не находятся рядом с ней. Это, как отмечается, тяжелое испытание для любой женщины.
«Ее сердце сейчас, поверьте, разрывается на миллионы разных частиц. Потому что ее прекрасные дети, тем более ее маленькая дочка Аврора, находятся сейчас не с ней рядом», — сказала Лерчек.
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