Гаубицы «Мста-Б» стерли «опорник» врага с лица земли. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожают цели ВСУ высокоточными боеприпасами «Краснополь»

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» поразили очередной опорный пункт противника на южнодонецком направлении. Артиллеристы ведут стрельбу как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Они уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику противника, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Для гарантированного огневого поражения бронированных целей и военных объектов используются корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь». Целеуказание и корректировка огня гаубиц «Мста-Б» ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов.

На купянском направлении СВО захвачены очередные позиции врага

На уникальных кадрах, опубликованных Минобороны, выдвижение и боевая работа группы штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», а также пленение ими боевиков передового наблюдательного пункта ВСУ. Группа штурмовиков выдвинулась в район, куда отступили силы противника.

Боевики предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск на купянском направлении и встретили ожесточенный отпор. Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками.

По врагу было нанесено огневое поражение силами артиллерийского подразделения. На разведку боем вышли штурмовые группы.

После массированного артиллерийского удара территорию начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником.

В ходе прохождения все действия были отточены, дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.