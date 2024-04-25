ВСУ спасались бегством: как освобождали населенный пункт Ласточкино в ДНР

Украинским боевикам пришлось бросить оружие и много техники, когда ВС РФ начали штурм.

Российские военные рассказали об освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР. Штурм начался с ударов авиации. Затем в бой пошли мотострелки. Совместными усилиями удалось выбить противника из поселка и близлежащей лесополосы. Причем, боевики бежали, побросав оружие и оставив большое количество техники.

«Здесь проходили, некоторые группы туда уходили, остальные — прямо уже. Школьный автобус — снаряды хранили. Это позиция минометчиков была, миномет стоял, даже воронка осталась», — показал российский военнослужащий.

Также при отступлении солдаты ВСУ минировали дороги, жилые дома, детские сады и школы. Сейчас в поселке не осталось ни одного целого здания.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки.