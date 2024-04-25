«Ничего больше»: Азербайджан однозначно ответил на вопрос помощи Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Алиев: Баку не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на просьбы

«Ничего больше»: Азербайджан однозначно ответил на вопрос помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Республика уже выделила деньги в рамках гуманитарной помощи, но это максимум, что она может сделать для Незалежной.

Азербайджан не поставлял и не будет отправлять оружие Украине, несмотря на просьбы. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с участниками международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

Алиев подчеркнул, что Баку ранее выделил Киеву на нужды 300 миллионов евро в рамках финансовой и гуманитарной помощи. Азербайджан также помогает восстановить город Ирпень, где проживает крупная диаспора азербайджанцев, восстанавливает объекты социнфраструктуры.

«Ничего больше этого. Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — сказал он.

Это решение перво-наперво связано с нежеланием нанести какой-либо вред дружеским и стратегическим партнерским отношениям Баку с Москвой. Они «не должны пострадать из-за этой войны». Позиция основана на национальных интересах, подчеркнул Алиев.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 апреля в Кремле состоялась встреча Алиева с Путиным.

Отношения двух стран сегодня находятся на высоком уровне, отметил Путин. Алиев же добавил, что власти Азербайджана удовлетворены участием России в вопросе региональной безопасности на Кавказе.

Тема:
Спецоперация
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