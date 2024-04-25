На Украине заявили о взрывах в Кривом Роге

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Данные сообщения никак не комментировали в Минобороны России.

На Украине заявили о взрывах в Кривом Роге

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Тема:
Спецоперация

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом передает местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — говорится в посте.

В регионе еще в 10:58 была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о взрывах в Черкасской области.

Тема:
Спецоперация
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