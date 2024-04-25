На Украине заявили о взрывах в Черкасской области

Минобороны России данную информацию не комментировало.

В Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. При этом известно, что в этом регионе и еще четырех областях Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество после серьезных повреждений инфраструктуры.