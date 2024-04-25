На Украине заявили о взрывах в Черкасской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Взрывы прогремели в Черкасской области на фоне воздушной тревоги

На Украине заявили о взрывах в Черкасской области

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Минобороны России данную информацию не комментировало.

В Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. При этом известно, что в этом регионе и еще четырех областях Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество после серьезных повреждений инфраструктуры.

Тема:
Спецоперация
25 апр
Учения НАТО назвали ширмой для отправки «отпускников альянса» на Украину
25 апр
«Идет охота»: боец «Братуха» рассказал об уничтожении украинской РЛС
25 апр
Европа обучит украинских пилотов F-16 к концу 2024 года
25 апр
Гаубицы «Мста-Б» стерли «опорник» врага с лица земли. Лучшее видео из зоны СВО за день
25 апр
Расчет «Ланцета» спустя три дня слежки подбил танк Abrams в зоне СВО
25 апр
«Ему до лампочки»: почему Зеленский в прошлом бегал от военкомов на Украине
25 апр
Не менее 75 наемников из Франции воевали на стороне ВСУ с начала СВО
25 апр
Антонов назвал ложью обещания Украины по ракетам ATACMS
25 апр
В Польше сообщили о готовности вернуть на Украину мужчин призывного возраста
25 апр
Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной
8:14
На Украине заявили о взрывах в Черкасской области
8:13
Рекордный паводок: как Тюменская область справляется с половодьем
8:13
Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине
8:02
ФСБ изучает изъятую на освобожденных территориях украинскую литературу
7:53
«Рога и копыта»: вскрылась жуткая правда о бутербродах с колбасой

Сейчас читают

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора из Барнаула
«Счастливого пути»: Шаляпин отреагировал на сообщения о смерти Миро
Брухуновой «порвали директ» после признания о тяжелом заболевании
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео