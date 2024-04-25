Что имеет в виду российский лидер?

Сегодня успех на поле боя зависит от скорости решения технических задач, и у России это получается. С таким заявлением на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что так называемый «народный военно-промышленный комплекс» работает фактически беспрерывно, и Минобороны России порой не успевает отслеживать все идеи и предложения от людей, работающих в сфере современных технологий.

«Каждый день рождаются новые предложения. Более того, успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Просто в режиме реального времени. И у нас получается», — подчеркнул Путин.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru передавал мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина может прекратить свое существование.