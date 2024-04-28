Силовики задержали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» вместе с братом

РИА: Силовики задержали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» с братом
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какой информацией поделился сотрудник хостела?
Правоохранители задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — им оказался брат недавно арестованного Джумохона Курбонова. Об этом пишет РИА Новости.
Басманный суд прежде арестовал 20-летнего Курбонова до 22 мая. По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших составляет 145. Всего по делу о теракте отправлены под арест 12 человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что выжившая при теракте в «Крокусе» Юлия Ярцева рассказала о том жутком вечере.
- 27 апр
- Вскрылись подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
- 27 апр
- Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- 26 апр
- Спасавший людей в «Крокусе» школьник мечтает увидеть Путина
- 26 апр
- Задержан еще один предполагаемый соучастник теракта в «Крокусе»
- 25 апр
- Росфинмониторинг заявил об участии ряда стран в организации теракта в «Крокусе»
- 25 апр
- «Закручивания гаек не будет»: Матвиенко назвала невозможным возвращение тоталитаризма в РФ
- 24 апр
- После теракта в «Крокусе» предложили ужесточить организацию концертов
- 24 апр
- Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои*
- 24 апр
- Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью
- 24 апр
- «Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»
Читайте также
62%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?