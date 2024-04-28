Силовики задержали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» вместе с братом

Какой информацией поделился сотрудник хостела?

Правоохранители задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — им оказался брат недавно арестованного Джумохона Курбонова. Об этом пишет РИА Новости.

Басманный суд прежде арестовал 20-летнего Курбонова до 22 мая. По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших составляет 145. Всего по делу о теракте отправлены под арест 12 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что выжившая при теракте в «Крокусе» Юлия Ярцева рассказала о том жутком вечере.