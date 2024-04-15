Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере

Юлия Ярцева собиралась 22 марта весело провести время с молодым человеком. Но кошмар наяву начался сразу после того, как пара переступила порог здания.

Выжившая при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Юлия Ярцева вспомнила тот жуткий вечер, который мог стать для нее последним. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru она рассказала, что собиралась 22 марта на свидание с молодым человеком.

Как только пара зашла в здание, то услышала выстрелы. Еще не понимая масштаба происходившего, они легли на пол и слышали, как террористы расстреливали людей. Осознание случившегося пришло только после того, как Ярцева увидела этот момент на видео в социальной сети.

«Когда ты лежишь, даже и не думаешь, что тебя в это время кто-то снимает, кто-то сверху в углу. И вот понимание этого видео со стороны себя, что вот ты час назад там была, и что они (террористы — Прим. ред.) идут и стреляют в людей. Может быть, тогда только первое понимание… Это ужас, конечно, я никому не пожелаю», — сказала Ярцева.

Когда Ярцева вместе со своим спутником поняли, что вокруг воцарилась тишина, они решили бежать. В тот момент террористы отправились в зал.

«Я подняла голову, мне говорят: „Юля, опусти голову“. Я отвечаю, мол, чего, все тихо же стало, надо бежать. Я поднимаю голову, вижу, что в 50 сантиметрах от нас лежит парень, скорее всего, он мертв. Мы встали и побежали назад, на выход», — добавила она.

Уже на улице Ярцева поняла, ноги ее не держат. По ее мнению, только в тот момент организм понял — опасность миновала.

«Как будто почву из-под ног выбило. Я просто на ровном месте упала. Я просто рухнула. Даже не поняла, как я упала. Если бы там кто-то был, а мы в этот момент встали, побежали, нам бы в спину бы стреляли», — сказала она.

То, что паре удалось выжить, Ярцева назвала настоящим чудом.

«Когда мы лежали, чтобы мы могли бы сделать, чтобы они прошли мимо нас. Ну, конечно, если бы они увидели, что мы живые, в нас бы стреляли. Поэтому кроме как чудо, которое невозможно объяснить, что-то сверху, кто-то решил, что мы должны остаться живыми», — подытожила Ярцева.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

В начале апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаружили в телефонах предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».