Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

Выжившая при теракте в «Крокусе» Ярцева рассказала о том страшном вечере

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Юлия Ярцева собиралась 22 марта весело провести время с молодым человеком. Но кошмар наяву начался сразу после того, как пара переступила порог здания.

Выжившая при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Юлия Ярцева вспомнила тот жуткий вечер, который мог стать для нее последним. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru она рассказала, что собиралась 22 марта на свидание с молодым человеком.

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Как только пара зашла в здание, то услышала выстрелы. Еще не понимая масштаба происходившего, они легли на пол и слышали, как террористы расстреливали людей. Осознание случившегося пришло только после того, как Ярцева увидела этот момент на видео в социальной сети.

«Когда ты лежишь, даже и не думаешь, что тебя в это время кто-то снимает, кто-то сверху в углу. И вот понимание этого видео со стороны себя, что вот ты час назад там была, и что они (террористы — Прим. ред.) идут и стреляют в людей. Может быть, тогда только первое понимание… Это ужас, конечно, я никому не пожелаю», — сказала Ярцева.

Когда Ярцева вместе со своим спутником поняли, что вокруг воцарилась тишина, они решили бежать. В тот момент террористы отправились в зал.

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«Я подняла голову, мне говорят: „Юля, опусти голову“. Я отвечаю, мол, чего, все тихо же стало, надо бежать. Я поднимаю голову, вижу, что в 50 сантиметрах от нас лежит парень, скорее всего, он мертв. Мы встали и побежали назад, на выход», — добавила она.

Уже на улице Ярцева поняла, ноги ее не держат. По ее мнению, только в тот момент организм понял — опасность миновала.

«Как будто почву из-под ног выбило. Я просто на ровном месте упала. Я просто рухнула. Даже не поняла, как я упала. Если бы там кто-то был, а мы в этот момент встали, побежали, нам бы в спину бы стреляли», — сказала она.

То, что паре удалось выжить, Ярцева назвала настоящим чудом.

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«Когда мы лежали, чтобы мы могли бы сделать, чтобы они прошли мимо нас. Ну, конечно, если бы они увидели, что мы живые, в нас бы стреляли. Поэтому кроме как чудо, которое невозможно объяснить, что-то сверху, кто-то решил, что мы должны остаться живыми», — подытожила Ярцева.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

В начале апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаружили в телефонах предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

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