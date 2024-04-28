Минобороны России сообщило об успехах армии в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России поразили склады с авиатехникой ВСУ на аэродромах в Черниговской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Наши бойцы вместе с тем поразили пункты временной дислокации наемников ВСУ, украинские боевики и военная техника противника в 121-м районе. Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили 46 вражеских беспилотников и пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР.