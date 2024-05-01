«Я молчал 40 дней»: почему Киркоров встретил в скорби свой 57-й день рождения

Народный артист рассказал о главной личной трагедии, с которой живет вот уже 30 лет.

Народный артист РФ Филипп Киркоров отметил 57-летие, но не с размахом в море бриллиантов, как ожидали от него поклонники, а тихо и скромно, в кругу самых близких. Вместо шумной вечеринки он предпочел признание — рассказ о боли, с которой живет долгие годы. И объяснил, почему долгое время не выходил на связь с подписчиками и не делился личным. Это было связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я молчал 40 дней… Но сегодня, в свой день рождения, мне хочется петь. Хочется жить! Наступил мой новый год, год больших надежд, год больших проектов. Год, который перевернул мою жизнь, уходит в историю, оставляя грубый след на моем сердце. С годами мы должны черстветь, закаляться, но я не могу… 40 дней я молчал, 40 дней с момента бесчеловечной трагедии в „Крокусе“», — написал Киркоров.

Как отметил певец, несмотря на испытания минувшего года, он испытывает благодарность. К «году больших трагедий, году утрат», который «перевернул и встряхнул» его. Но не только скорбь по погибшим в концертном зале хранит в душе Филипп Бедросович. Как известно, в день его рождения, 30 апреля, из жизни ушла Виктория Марковна Киркорова (Лихачева), его мама. Артистку сгубил рак, борьба с недугом продлилась два года.

По словам поп-короля, ничто не способно заглушить боль его утраты. Музыканту было 27 лет, когда он остался без мамы. С годами легче не стало, а теперь к тяжелому времени каждого года добавилось еще одно горе, теперь уже всенародное. Киркоров не верит, что однажды боль становится менее ощутимой, и призывает других не обнадеживаться. Самому певцу становится только хуже, ему очень не хватает мамы.

«Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30 апреля. Сегодня это новая песня „Дальше буду жить“, которую мне подарила талантливая Манижа. Спасибо тебе за эту исповедь. И сегодня я как заново родившийся человек, преобразившийся не только телом, но и душой, человек, готовый к новым свершениям, новым проектам! Сегодня мне 57», — сказал Киркоров.

Как отметил артист, он гордится своим возрастом, так как каждый год для него — особенный. И хотя не обошлось без ошибок, он живет будущим, в котором намерен продолжать «творить и лицедействовать». В припеве новой песни звучат слова: «Я приму удар и приду туда, где моя судьба. Но дальше буду жить». Звездные коллеги и фанаты присоединились к этому лозунгу и тепло поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения.

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