На грани: в ГУР Украины ожидают, что российские войска скоро войдут в Часов Яр

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Замначальника ГУР Украины Скибицкий: ВС РФ скоро войдут в Часов Яр 

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев признал, что сейчас для ВСУ сложилась самая сложная ситуация с начала спецоперации.

В том, что российские войска совсем скоро выдавят ВСУ из Часова Яра, не сомневаются даже в Киеве. Это в интервью британскому изданию The Economist подтвердил замглавы украинской разведки.

Вадим Скибицкий отметил, что наша армия сейчас действует, цитата, «как единый организм, с четким планом и под единым командованием». И это станет одним из ключевых факторов, почему город ждет тот же сценарий, что развивался в Артемовске и Авдеевке.

Россия уже добилась тактического успеха в районе села Очеретино, где провалилась недавняя ротация украинских войск. Российской армии удалось прорвать первую линию обороны и создать выступ площадью 25 квадратных километров. ВСУ не удается стабилизировать ситуацию.

Замглавы ГУР также отметил, что ситуация для Украины сейчас самая сложная с начала спецоперации. Переломить ее не поможет даже одобренная американским Конгрессом военная помощь. На передовой она окажется в течение нескольких месяцев, и за это время Россия может добиться еще больших тактических успехов. Он также добавил, что в одиночку Украине не победить Россию на поле боя, а потому текущий конфликт может закончиться только путем переговоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы совершили прорыв под Часовым Яром.

Тема:
Спецоперация
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