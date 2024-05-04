Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод

Эколог Леус: похожие заморозки в России были в 2008 году
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Ожидается, что зимняя погода снова вернется в конце первой половины месяца.
Сегодня заморозки накрыли 85% территории Европейской части России. Похолодания удалось избежать только Псковской области, а также крайним южным регионам, об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Кроме того, температуру воздуха ниже четырех градусов зафиксировали в центральной области. Морозы оказались достаточно сильными для Тульской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, и Рязанской. В Тверской Тамбовской и Нижегородских областях столбики термометров опустились ниже пяти градусов.
Холода также ударили по Пензенской Ярославской и Московской областях, там обнаружили температуру ниже шести градусов. Больше всего отличилась Костромская область, которая стала самой морозной в мае. Самая минимальная температура достигла 7,9 градуса ниже нуля в городе Шарья. Такой случай был только в XXI веке. А наиболее холодную погоду зафиксировали в мае 2008 года, когда минимум составил −8,7 градуса.
В Москве удалось избежать сильных морозов. Минимальная температура воздуха составила −0,8 градусов, в районе Балчуга температура не опустилась ниже +3,4. Однако Тушино и Бутово не повезло, там наблюдали −1,3 и −2,9 градусов.
В Московской области похолодание коснулось Электростали, там −4,6, в Серебряных Прудах минимум составил −4,7, а в Черустях температура упала до −6,2.
Михаил Леус отметил, что предстоящей ночью ожидать похолодания не стоит. Но в конце первой половины мая они снова вернутся.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Европейской части России люди увидели северное сияние.
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