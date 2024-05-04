«Европа не хочет»: Боррель назвал условия окончания конфликта на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 80 0

Боррель: конфликт на Украине без оружия Запада закончится за две недели

«Европа не хочет»: Боррель назвал условия окончания конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Что именно имел в виду глава дипломатии ЕС?

Конфликт на Украине может завершиться за две недели, если Запад прекратит поставлять оружие ВСУ. С таким заявлением на лекции в Великобритании выступил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться, и война закончится», — сказал Боррель.

По его словам, в Европе «этого не хотят» и назвал вопрос риторическим.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно усилив антироссийские санкции и поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Боррель признал потерю США статуса гегемона.

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