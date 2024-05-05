Над Украиной нависла угроза дефолта

Держатели украинских облигаций намерены надавить на киевский режим, чтобы тот начал осуществлять положенные им выплаты.

Иностранные держатели украинских облигаций намерены добиваться от Незалежной возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году. Если Киев не заключит с ними сделку, то в августе 2024-го объявит дефолт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Указывается, что в комитет кредиторов входят BlackRock и PIMCO, на их долю приходится примерно 20% от непогашенных 20 миллиардов долларов еврооблигаций Украины. Они наняли юристов из американской фирмы Weil Gotshal & Manges и банкиров из инвестиционного банка PJT Partners.

Держатели облигаций планируют получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат после согласие на облегчение долгового бремени. Некоторые кредиторы обсудили эти планы с Украиной, которая, в свою очередь, надеется привлечь к работе своих союзников, включая США.

При этом Запад обеспокоен, что финансовая помощь Незалежной окажется у держателей облигаций, если киевский режим решит снова обслуживать долг. Также отмечается, что в 2022 году Украине были предоставлены долговые каникулы на два года.

«Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций», — говорится в публикации.

При этом дефолт испортит репутацию Незалежной среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Киевом исчезли деньги, выделенные на восстановление села. Речь идет о 20 миллионах гривен (около 46 миллионов рублей). Нехватка денежных средств была обнаружена во время ревизии документов. Генеральная прокуратура Украины уже получила информацию о случившемся.