ВС РФ уничтожили склад с западным ракетным оружием ВСУ в районе Одессы

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили склад ракетного вооружения западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ликвидации склада участвовала оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Кроме того, за прошедшие сутки была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области.

Кроме того, были поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для БПЛА, живая сила и военная техника противника в 108-ми районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли еще один американский танк Abrams в зоне спецоперации.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.