Шойгу направил телеграммы участвующим в СВО частям и соединениям

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Шойгу отметил продвижение войск России на красноармейском направлении

Шойгу направил телеграммы участвующим в СВО частям и соединениям

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Министр поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — написал министр.

Так, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, доказывая, что по праву носит почетное наименование гвардейской. Подразделения бригады, в частности, действовали на направлении главного удара в населенном пункте Авдеевка.

За героизм и отвагу трое военнослужащих соединения удостоены звания Героя России, около десяти тысяч бойцов удостоены госунаград и ведомственных знаков отличия.

При этом 433-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Показывая пример стойкости и упорства, военнослужащие полка освободили населенный пункт Очеретино.

В итоге более 1,3 тысячи военнослужащих удостоены госнаград и ведомственных знаков отличия. Шойгу поздравил с освобождением от ВСУ населенного пункта Очеретино в ДНР командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады.

Воины бригады показали мужество, героизм и самоотверженность. Трое из них удостоены звания Героя России, около 14 тысяч человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам СВО.

Тема:
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