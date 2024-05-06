Ольга Бузова рассказала, где и как отметила Пасху: «На душе будет спокойно»

Местоположение она не раскрыла. Однако, судя по фото, из ее номера видно море.

Певица Ольга Бузова отметила Пасху на берегу моря, не забыв о православных элементах праздника. Об этом сообщила звезда в своем Telegram-канале.

Телеведущая не стала раскрывать свое местонахождение, только поделилась красивыми видами из своего номера и стол, который она накрыла по случаю Пасхи. Главным символом был освещенный кулич с церковной свечкой, а также крашенные яйца.

«Пусть на душе всегда будет спокойно, а рядом — надежные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует свою любовь и крепкую веру в душе», — написала Ольга Бузова.

Фанаты поздравляли звезду, а также желали ей и ее родным благополучия.

Прежде, 24 апреля, у Ольги была плановая операция, а 29 числа она сообщила о своем возвращении в прежний ритм, не забывая про ежедневные тренировки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова сменила имидж после операции.