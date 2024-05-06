Ольга Бузова рассказала, где и как отметила Пасху: «На душе будет спокойно»
Певица Ольга Бузова отметила Пасху на берегу моря
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Местоположение она не раскрыла. Однако, судя по фото, из ее номера видно море.
Певица Ольга Бузова отметила Пасху на берегу моря, не забыв о православных элементах праздника. Об этом сообщила звезда в своем Telegram-канале.
Телеведущая не стала раскрывать свое местонахождение, только поделилась красивыми видами из своего номера и стол, который она накрыла по случаю Пасхи. Главным символом был освещенный кулич с церковной свечкой, а также крашенные яйца.
«Пусть на душе всегда будет спокойно, а рядом — надежные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует свою любовь и крепкую веру в душе», — написала Ольга Бузова.
Фанаты поздравляли звезду, а также желали ей и ее родным благополучия.
Прежде, 24 апреля, у Ольги была плановая операция, а 29 числа она сообщила о своем возвращении в прежний ритм, не забывая про ежедневные тренировки.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова сменила имидж после операции.
- 5 мая
- Татуировка Давы довела Бузову до слез во время телешоу
- 4 мая
- «Желчь ее переполняет»: Барецкий заявил, что отказал Бузовой в отношениях
- 1 мая
- «А кто на ней не хочет жениться?» — Киркоров о возможной свадьбе с Бузовой
- 1 мая
- «Новая я»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции
- 27 апр
- «Лучшая мама»: Бузова внезапно поздравила будущую свекровь с днем рождения
- 27 апр
- «За что и почему мы?» — Бузова откровенно рассказала о сложной операции мужа
- 26 апр
- «Благодарю Бога»: Ольга Бузова пришла в себя после операции
- 26 апр
- Бузова прокомментировала слухи о своей беременности: «Двойня!»
- 25 апр
- Весомая причина? Почему Ольга Бузова попала в больницу
- 24 апр
- Пропавшую из сети Бузову обнаружили в больнице
Читайте также
66%
-0.36 98.56
-0.08
Нашли ошибку?