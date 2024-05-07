ВС РФ поразили цех производства ракетного топлива для техники ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

За сутки в зоне спецоперации были сбиты более 30 беспилотников.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска в рамках проведения спецоперации на Украине поразили цех производства твердого ракетного топлива для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны России за сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне СВО перехватили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire, поставленных Украине Чехией.

Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса попросили Москву оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево.

Тема:
Спецоперация
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