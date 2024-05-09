В сложные моменты российский народ всегда проявляет свои лучшие качества — мужество и героизм.

Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что Россия победит в конфликте с Украиной. Об этом он заявил в ходе встречи в Кремле с офицерами, которая состоялась после инаугурации 7 мая.

«Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И не от случая к случаю эти случаи происходят, а практически на постоянной основе. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы — в этом у меня нет никаких сомнений», — сказал глава государства.

Путин добавил, что российский народ всегда проявляет свои лучшие качества — мужество и героизм, когда наступают сложные моменты. Вероятно, это «у нас в крови». Происходящее сегодня в зоне спецоперации лучшим образом доказывает то, что российские бойцы достойны отцов, дедов и прадедов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину.

Спецоперация России по защите Донбасса

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин считает важным разговор с бойцами о происходящем на поле боя.