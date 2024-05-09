«Сложно, я знаю»: Путин отметил героизм бойцов, освободивших Бердычи

Путин: бойцам было сложно брать Бердычи, но они «добрали его все-таки»
Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Минобороны РФ объявляло о полном переходе села под контроль российской армии 2 мая.
Вооруженным силам России было сложно освободить населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике (ДНР), но они смогли все-таки сделать это. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которая состоялась в Кремле после инаугурации 7 мая.
«Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — сказал Путин.
Слова главы государства подтвердил командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.
«Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — заверил он.
В конце апреля украинские боевики бежали с позором из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки. Главком армии Незалежной Александр Сырский подтвердил провал ВСУ на фронте и последовавшее отступление. Спустя несколько дней, 2 мая, Минобороны России сообщило, что село Бердычи перешло под полный контроль российских войск.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России. По его словам, в сложные моменты российский народ всегда проявляет свои лучшие качества — мужество и героизм.
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