Российские силы шли вперед, уворачиваясь от атак FPV-дронов противника.

Населенный пункт Очеретино в ДНР был освобожден от ВСУ благодаря силам ВС РФ. Как это происходило — рассказал военнослужащий мотострелкового соединения группировки войск «Центр», начальник штаба батальона с позывным «Эдельвейс».

Боец рассказал, что в поселок заходили мелкими группами. Военные держались ближе к всевозможным укрытиям или проходили через окопы. Украинские националисты, в свою очередь, применяли ударные FPV-дроны. Это вызвало трудности для штурмовиков. Им в буквальном смысле пришлось уворачиваться от атак беспилотников.

«Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободили путь, после чего стояла наша дальнейшая задача: пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек, и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника — FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак», — сказал «Эдельвейс».

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день. На нем Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.