«Взяли упорством»: как российские бойцы освобождали Очеретино в ДНР

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 58 0

Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силы шли вперед, уворачиваясь от атак FPV-дронов противника.

Населенный пункт Очеретино в ДНР был освобожден от ВСУ благодаря силам ВС РФ. Как это происходило — рассказал военнослужащий мотострелкового соединения группировки войск «Центр», начальник штаба батальона с позывным «Эдельвейс».

Боец рассказал, что в поселок заходили мелкими группами. Военные держались ближе к всевозможным укрытиям или проходили через окопы. Украинские националисты, в свою очередь, применяли ударные FPV-дроны. Это вызвало трудности для штурмовиков. Им в буквальном смысле пришлось уворачиваться от атак беспилотников.

«Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободили путь, после чего стояла наша дальнейшая задача: пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек, и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника — FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак», — сказал «Эдельвейс».

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день. На нем Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Тема:
Спецоперация
10 мая
«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
10 мая
Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
10 мая
Отец ликвидированного на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына
10 мая
Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
9 мая
В Испании сообщили о сети «скрытых заводов» на Украине
9 мая
В МИД России отреагировали на слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
9 мая
Участник СВО заявил об исцеляющей силе музыки
9 мая
«Нет, ну это все. Я ухожу!» — вдова участника СВО рассказала о подвиге мужа
9 мая
Более 80 единиц боевой техники: как прошел Парад Победы в Петербурге
9 мая
«Сложно, я знаю»: Путин отметил героизм бойцов, освободивших Бердычи
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

9:11
Прощеный день: у кого нужно обязательно просить прощения 10 мая
8:56
Нищета, алкоголь и катастрофы — как сложилась судьба актеров из советских киносказок
8:56
«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
8:44
«Не просто деньги дали»: Виктории Боне предложили интим за 50 миллионов рублей
8:31
«Таз рвется в горы»: массажист Кристины Асмус предсказал ее судьбу
8:19
Почему кому-то дано есть и не толстеть? Ученые нашли ответ

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая
Самый волшебный день в году: как 10 мая 2024-го привлечь удачу, финансы и любовь
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео